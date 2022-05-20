Третий день Российского интернет-форума начался в Подмосковье. Прямая трансляция

Стартовал третий и последний день Российского интернет-форума (РИФ). «360» продолжает вести прямую трансляцию.

Участники продолжат занятия в секциях, модераторами которых будут профессионалы отрасли. Среди заявленных в программе тем — контекстная реклама для начинающих, вызовы новой реальности для СМИ, перспективы бизнеса digital-агентств, новая эра CRM-маркетинга, цифровая трансформация HR, цифровые технологии в космической сфере.

Ежегодный форум стартовал 18 мая. Его концепция — work-life balance. В этом году участникам решили рассказать не только о технологиях и трендах, но и об образе жизни digital-сообщества.

По словам организаторов, главной темой РИФ стала «пересборка» IT-сферы на фоне ухода зарубежных компаний и запрета на ввоз иностранного оборудования. Люди пришли с конкретными вопросами и проблемами, которые с ними готовы обсудить ключевые игроки рынка, представители государства, малого и среднего бизнеса.

РИФ впервые прошел в 1997 году.