Подмосковье 02 декабря 2023, 20:04 Третий день молодежного форума «Мы — Россия» завершился в Наро-Фоминске Фото: Константин Семенец

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В Наро-Фоминске завершился третий день молодежного форума «Мы — Россия». Форум собрал порядка 500 ребят, из них около 100 — из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатором форума выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Друзья, я хочу передать вам приветственные слова от нашего губернатора Андрея Воробьева, благодаря которому состоялось это мероприятие. При подготовке форума мы очень хотели, чтобы он стал для вас интересным, полезным, чтобы вы нашли друзей, получили новые эмоции и впечатления. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

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Во второй день на форуме выступил военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов.

«Я постарался донести до молодежи определенные смыслы, объяснить, насколько важно сегодня информационное противоборство, как противник, используя инфотехнологии, может влиять на социальные группы или на каждого отдельного человека», — заявил спикер.

Швелидзе и Безсонов пообщались с активистами. Также с лекциями перед участниками мероприятия выступили глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский и украинский продюсер Юрий Бардаш.

«На этом форуме поднимаются важные, глубокие вопросы. Мне очень нравятся темы информационной политики, как раз в контексте СВО», — рассказала Анастасия Смирнова из Дзержинского.

Помимо лекций, для гостей организовали тематические секции «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий» и «Новая идеология». Вечером для ребят провели концерт с участием рэп-певца из Мариуполя Акима Апачева и финалисток вокального конкурса «Таврида.Арт» Pegas и «Вереница».

«Патриотизм в искусстве сегодня — это жизненная необходимость. Нам нужно пересмотреть свой подход к культуре, потому что без сильной культуры, заряженной на успех, на победу, нам сложно будет объяснять обществу, для чего нам нужна эта общая, большая победа», — отметил Апачев.

В заключительный день форума состоится сессия «Как получить грант для реализации своих проектов».

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