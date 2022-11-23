Подмосковье 23 ноября 2022, 23:16 Третий благотворительный фестиваль мультконцертов пройдет в Красногорске 25 ноября

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В Красногорске 25 ноября состоится третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм». Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль пройдет в ДК «Подмосковье». Зрителям покажут легендарные мультфильмы: «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «В порту», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню».

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Также на фестивале пройдут выступления солистов, оркестров и детских хоров. Они исполнят песни, музыку к которым написали Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Владимир Шаинский и другие.

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Гостями фестиваля «Союзмультфильм» станут дети из детских домов и социально незащищенные жители региона. Проект реализуют при поддержке Минкультуры РФ и ФГБУК «Росконцерт».

Благотворительные концерты в рамках фестиваля пройдут и в других городах России — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Курске, Тольятти, Казани и Владивостоке.

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