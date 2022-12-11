Подмосковье 11 декабря 2022, 20:08 Третье занятие проекта «Медицинские классы Подмосковья» провели для школьников в МГОПУ

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Узнать, что такое гистология и для чего она нужна, смогли школьники на лекциях и практикумах в МГОПУ. Здесь прошло третье занятие в рамках проекта «Медицинские классы Подмосковья». Многие участники занятий планируют стать врачами.

Студенты второго курса медицинского факультета МГОПУ — сами недавние школьники, но за год с небольшим обучения в университете приобрели много новых знаний и навыков. Уже с первых курсов будущие медики практикуются. На мастер-классах им есть что показать и рассказать старшеклассникам.

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«Для меня это очень интересно. Я помогаю людям узнать лучше гистологию, подготовиться к ЕГЭ, подготовиться к знаниям, которые они будут получать на первом и втором курсе», — сказала студентка второго курса медицинского факультета МГОПУ Ангелина Горская.

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Третье занятие проекта «Медицинские классы Подмосковья» было посвящено разделу анатомии, занимающемуся изучением клеток и тканей человеческого организма.

Перед школьниками выступила врач-гематолог из Королева. Доктор рассказала ребятам об особенностях профессии и своем опыте.

«Мне кажется, это самое важное, когда ты не знаешь, кем ты конкретно можешь быть, но уже видишь, что есть перспективная специальность, которая широко развивается, которая связана с самыми современными достижениями и самым современным лечением», — отметила врач-гематолог Анастасия Петухова.

В рамках проекта «Медицинские классы Подмосковья» школьники углубленно изучают биологию, химию и введение в медицину и в своих образовательных учреждениях, и в вузе. Подготовка поможет абитуриентам при поступлении.

Кроме этого, медицинский факультет МГОПУ совместно с Ассоциацией учителей биологии и химии Московской области проведет весной 2023 года Вторую медицинскую олимпиаду. Призеры получат дополнительные пять баллов к результатам ЕГЭ при поступлении на медицинский факультет МГОПУ.

«Они дают обратную связь и говорят, что очень важно, что они могут пообщаться со студентами и представить свою будущую жизнь в стенах нашего вуза. Они могут познакомиться с преподавателями, и они отмечают практическую значимость — то, что они не имеют возможности получить в школе, они получают в вузе», — сказала заместитель декана по воспитательной работе медицинского факультета МГОПУ Елена Близнюк.

Занятия в МГОПУ проходят в рамках профориентации школьников по инициативе Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области.

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