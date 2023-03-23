Подмосковье 23 марта 2023, 14:04 Треть программы капитального ремонта жилых домов выполнили в Подмосковье

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Подмосковье реализует самую масштабную программу капитального ремонта жилых домов в стране. В нее вошли 44 тысячи зданий, треть из которых уже привели в порядок.

Как рассказали в МинЖКХ региона, комфортные условия проживания уже создали для трех миллионов жителей Подмосковья. Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что в ходе работ обновляют крышу, фасады, коммуникации, ремонтируют подвалы и фундамент, меняют лифты.

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В ведомстве добавили, что для проведения капремонта нужен доступ к общедомовому имуществу, а иногда хозяева квартир должны демонтировать кондиционеры и спутниковые тарелки.

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Программа рассчитана до 2049 года. Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте ФКР.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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