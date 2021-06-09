Треть от годового плана укладки асфальта на дорогах выполнили в Подмосковье

С начала сезона на дорогах Московской области устроили асфальтобетонное покрытие на 33% дорог от общего плана ремонта на 2021 год. Завершена укладка покрытия на 529 дорогах протяженностью более 350 километров, в том числе свыше 110 километров отремонтировали в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«В этом году ремонтные работы начались в середине апреля и по сравнению с предыдущей ремонтной кампанией идут с опережением темпов. На региональной сети по президентскому проекту „Безопасные и качественные дороги“ устроено покрытие на более 59 участках протяженностью порядка 110 километров, а также отремонтировано 470 муниципальных дорог длиной свыше 240 километров», — сказал Алексей Гержик.

Он добавил, что работы ведутся еще на почти 400 дорогах. Полностью завершить ремонт в Подмосковье планируют к сентябрю.

Ремонт дорог осуществляют в 62 муниципалитетах Подмосковья. В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» на региональной сети отремонтировали 8 дорог в Егорьевском округе, 6 дорог в Одинцовском округе, по три в Подольске и Волоколамском округе, 4 — в Можайском г. о.

Всего в этом году на территории Московской области отремонтируют более 1,6 тысячи участков дорог общей протяженностью свыше 1500 километров. В рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» обновят покрытие на более 180 региональных дорогах длиной более 700 км.

Жители могут ознакомиться с программой ремонта и оценить качество работ на портале «Добродел».