Треть многоквартирных домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

В Подмосковье продолжается проверка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Проверили уже 71% всех МКД, у которых есть подписанные паспорта готовности, или 32% всего многоквартирного фонда Московской области. Нарушения оказались выявлены примерно в 42% проверенных домов.

Проверки проводятся при помощи мобильного приложения, все нарушения сразу же фиксируются в Единой диспетчерской службе Подмосковья. Устранение находится под контролем Госжилинспекции региона.

Согласно правилам, нужно провести 19 видов работ для подготовки домов к зиме. Отдельное внимание при осмотре уделяется состоянию «теплового контура» — окна и двери должны плотно закрываться, стекла должны быть целыми. Нельзя допускать никаких протечек инженерного оборудования, на трубах отопления нужна надежная теплоизоляция. Электричество тоже должно работать исправно, поскольку будет уменьшаться световой день. Кроме того, специалисты проверяют состояние кровли, фасадов, цоколей и других составляющих.

«Поддержка общественных активистов, а также применение цифровых технологий — это квадрокоптеры, мобильные приложения и так далее — позволяют нам качественнее и быстрее выявлять нарушения. На сегодняшний день они устранены в 22% домов. Прошу руководителей органов местного самоуправления персонально и постоянно контролировать ход подготовки к ОЗП», — заявила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Как добавила Ольга Федина, проверить удалось больше 21,6 тысячи паспортов готовности домов к зиме. Нарушения были выявлены в 16% документов, всех их отправили на доработку. Чаще всего встречалась неполная информация о подготовке конструктивных элементов дома, а также недостающие подписи кого-то из членов приемочных комиссий. Подписать документ обязательно должны представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома.