Подмосковье 27 апреля 2023, 15:47 Тренировочный ЕГЭ по литературе и устной части английского языка прошел в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Московской области прошел тренировочный ЕГЭ по литературе и устной части английского языка. В мероприятии было задействовано 268 пунктов проведения экзаменов. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

«Сегодня в Подмосковье прошло региональное тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по литературе и английскому языку устной части без участия обучающихся», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ППЭ были задействованы все аудитории и все техническое оборудование. В министерстве образования отметили, что работники пунктов проведения экзаменов смогли четко отработать организационные моменты, в том числе оперативное решение внештатных ситуаций.

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