21 декабря 2023, 13:48
Тренировочные эвакуации провели в школах и торговых центрах Солнечногорска
Учебную эвакуацию провели во всех образовательных и социальных учреждениях, а также торгово-развлекательных комплексах в Солнечногорске. Такие тренировки проводятся каждый квартал.
Участие в тренировке приняли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Солнечногорского пожарно-спасательного гарнизона, а также специалисты «Мособлпожспаса», Росгвардии и Госавтоинспекции.
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«Важно, чтобы граждане всегда были подготовлены к порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору городского округа Солнечногорск Дмитрий Нилов.
Такие тренировки провели в лицее № 7 и в торговом центре «Сенеж». Так, по сценарию в супермаркете на первом этаже произошел пожар. После включения аварийной сигнализации все эвакуировались из здания, но из-за задымления в помещении остался ребенок. Специалисты нашли его и оказали необходимую помощь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Дзержинском откроют круглосуточный травмпункт для детей.
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