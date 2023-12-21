Подмосковье 21 декабря 2023, 13:48 Тренировочные эвакуации провели в школах и торговых центрах Солнечногорска Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Учебную эвакуацию провели во всех образовательных и социальных учреждениях, а также торгово-развлекательных комплексах в Солнечногорске. Такие тренировки проводятся каждый квартал.

Участие в тренировке приняли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Солнечногорского пожарно-спасательного гарнизона, а также специалисты «Мособлпожспаса», Росгвардии и Госавтоинспекции.

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«Важно, чтобы граждане всегда были подготовлены к порядку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказал главный государственный инспектор по пожарному надзору городского округа Солнечногорск Дмитрий Нилов.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Такие тренировки провели в лицее № 7 и в торговом центре «Сенеж». Так, по сценарию в супермаркете на первом этаже произошел пожар. После включения аварийной сигнализации все эвакуировались из здания, но из-за задымления в помещении остался ребенок. Специалисты нашли его и оказали необходимую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Дзержинском откроют круглосуточный травмпункт для детей.

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