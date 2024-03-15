Подмосковье 15 марта 2024, 15:08 Тренировочные эвакуации прошли в детсадах и школах Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В детских садах и школах Солнечногорска состоялись тренировки по эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Мероприятие прошло в рамках общеобластного единого дня объектовых тренировок.

Среди участников были воспитанники детского сада № 55, которые вместе с персоналом отрабатывали действия в случае условного пожара. Мероприятие организовали сотрудники МЧС России по Солнечногорску, а также коллеги из 67-й пожарной части и Росгвардии. В ходе тренировки проводились обучающие беседы, инструктажи, а также демонстрация пожарной техники и специального оборудования.

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«Учебная тренировка проводится регулярно в образовательных учреждениях нашего округа. В рамках данного мероприятия детей и педагогов обучают практическим действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей. Главная задача — отработать навыки действий во время внештатных ситуаций», — поделился Николай Минаев, заместитель главы Солнечногорска.

Подобные тренировки проводятся в подмосковных образовательных учреждениях ежегодно по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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