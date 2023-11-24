Подмосковье 24 ноября 2023, 18:45 Тренировку по спасению из ледяной воды провели в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ-334 «Мособлпожспас» отработали навыки спасения провалившихся под лед людей. Вместе с этим в Подмосковье началось патрулирование прилегающих к рекам и прудам территорий.

ГКУ МО "Мособлпожспас"

«Водоемы Подмосковья покрылись тонким слоем льда. Увеличилась вероятность возникновения несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед. Чтобы быть готовыми к реагированию на подобные происшествия, спасатели проводят тренировки», — рассказал начальник территориального управления № 13 Игорь Тимофеев.

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Во время учений отработали действия по вытаскиванию людей из полыньи и оказанию первой медицинской помощи. Использовали специальное оборудование, стоящее на вооружении у спасателей. Это надувное устройство, конструкция которого позволяет быстро развернуть плот на льду водоема и максимально близко подобраться к проруби, вытащить человека и доставить его на берег.

Спасатели напомнили, что выходить на тонкий лед нельзя. Это нужно обязательно донести до детей.