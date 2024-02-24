Подмосковье 24 февраля 2024, 15:36 Тренировку по смешанным единоборствам для детей из ЛНР и ДНР провели в Волоколамске

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Ребят из новых регионов России обучили приемам смешанных единоборств. Тренировку для детей из Луганской и Донецкой народных республик провели действующие спортсмены столицы и Подмосковья.

Мастер — класс для будущих спортсменов провели инструкторы, призеры Московской области и Центрального федерального округа — представители спортивного клуба «Спецвзвод». Дети основательно разогрелись и получили положительные эмоции, участвуя в веселых стартах, где им предстояло преодолеть настоящие препятствия и выработать командный дух.

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Тренировка прошла в пункте временного размещения, расположенном на базе детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев-Панфиловцев» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Организаторами выступили депутаты местного совета фракции «Единая Россия» и участники спортивного клуба «Спецвзавод». Инструкторы отметили, что такие спортивные направления помогают не только раскрепостить и отвлечь детей от пережитого, но и учат уважению к успехам своих партнеров.

Все участники тренировки и веселых стартов были награждены сладкими подарками. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

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