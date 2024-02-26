Подмосковье 26 февраля 2024, 21:43 Тренировку по чирлидингу для сборной ДНР провели в спортшколе «Надежда» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники спортшколы «Надежда» городского округа Химки провели показательную тренировку по чирлидингу для сборной Донецкой Народной Республики. На практическом семинаре спортсмены из познакомились с новыми аспектами и тонкостями чир спорта.

В составе сборной 14 спортсменок в возрасте от семи до 16 лет. Цель открытой тренировки — улучшить свои умения и навыки с помощью советов опытных специалистов. После практических занятий гости приняли участие во всероссийском турнире по чир спорту «Я люблю тебя, Россия».

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«Региональные представители очень тепло встретили донецких тренеров и спортсменок. Искусные мастера своего дела не только предоставили площадку для прогона программы, поделились опытом, методическим материалом, ценными советами и рекомендациями, но и окружили теплом, заботой и вниманием», — отметили в пресс-службе федерации чир спорта Донецкой Народной Республики.

Чирлидинг — это олимпийский вид спорта. Он включает в себя элементы гимнастики, акробатики, шоу и хореографии.

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