Подмосковье 20 ноября 2022, 17:22 Тренировки по гражданской обороне прошли в Дедовской школе Истринского округа

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Учебные тренировки по гражданской обороне провели в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта Дедовска. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проконтролировала уровень организации этих мероприятий.

Во время тренировок по гражданской обороне для оповещения использовали сирены и мобильный комплекс. Такие тренировки помогают выработать действия и довести до автоматизма навыки, которые могут спасти жизни сотен людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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«Нами предполагается эвакуация данного образовательно учреждения на два других объекта, это ближайшие дома находящиеся и способные принять наше количество обучающихся», — сообщил заместитель главы администрации городского округа Истра Андрей Мойса.

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На тренировке школе № 1 Дедовска необходимо было незамедлительно пройти в места укрытий.

«Подвалы на территории округа уже начали подготавливаться для того, чтобы люди могли там спокойно находится в течении 24 часов, как требуют того нормативы», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В помещениях для укрытия поставят лавочки и завезут запас воды. Серию тренировок на тему: «Укрытие населения по сигналу „Внимание всем“ с сообщением о воздушной тревоге» проводят в соответствии с планом мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования гражданской обороны.

Аналогичные тренировки уже прошли в четырех населенных пунктах городского округа Истра: Онуфриеве, Новопетровском, Агрогородке и Рождествене. Эту практику продолжат и далее.