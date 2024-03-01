01 марта 2024, 14:17
Тренировки и осмотр техники перед пожароопасным периодом провели в Истре
Лесничие в Истре провели тренировки и осмотр техники перед началом пожароопасного периода. Они не только проверили теоретические знания, но и научились работать с ранцевым огнетушителем, воздуходувкой и мотопомпой.
После того как погода позволит провести боевое развертывание пожарных рукавов, в лесничестве намерены организовать совместные тренировки лесной охраны с работниками лесопожарной станции «Истра».
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Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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