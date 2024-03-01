Подмосковье

01 марта 2024, 14:17

Тренировки и осмотр техники перед пожароопасным периодом провели в Истре

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Лесничие в Истре провели тренировки и осмотр техники перед началом пожароопасного периода. Они не только проверили теоретические знания, но и научились работать с ранцевым огнетушителем, воздуходувкой и мотопомпой.

После того как погода позволит провести боевое развертывание пожарных рукавов, в лесничестве намерены организовать совместные тренировки лесной охраны с работниками лесопожарной станции «Истра».

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Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

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