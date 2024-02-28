Подмосковье 28 февраля 2024, 16:41 Тренировка по обеспечению безопасных выборов прошла для представителей избиркомов в Подмосковье Мособлизбирком

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Около 100 представителей территориальных избирательных комиссий Подмосковья приняли участие в тренировке по безопасности на выборах президента России. Алгоритм действий на случай непредвиденных ситуаций отработали совместно с полицией и Росгвардией.

В Мособлизбиркоме напомнили, что при подготовке к выборам президента большое внимание уделяют обеспечению безопасности избирателей. Для этого в Подмосковье проводят совместные тренировки и учения, в которых принимают участие правоохранительные органы.

Мособлизбирком Мособлизбирком Мособлизбирком

На этот раз отработали действия на смоделированном избирательном участке. В учениях приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательных и неотложных служб, а также члены участковых избирательных комиссий.

Такие же совместные тренировки прошли во всех городских округах Московской области.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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