Подмосковье 23 марта 2023, 11:20 Тренировка по эвакуации учеников прошла в новом корпусе школы № 4 в Солнечногорске

Читать 360tv в

Ежеквартальная тренировка по эвакуации прошла в новом корпусе школы № 4 в Солнечногорске. Вывести из здания нужно было полторы тысячи человек. Чтобы выбраться на улицу, ученикам и преподавателям потребовалось семь минут.

Спасатели результатом проведенной тренировки остались довольны. В качестве бонуса детей познакомили со спасательным оборудованием и техникой, дали примерить защитный костюм.

Реклама

«Мы проводим все тренировки максимально приближенно к реальным <…> ситуациям. Мы чередуем одну эвакуацию по пожарной безопасности с легендой о возможном задымлении какого-то участка, следующая <…> по тематике антитеррористической», — рассказал директор школы № 4 Дмитрий Грибков.

Реклама

После учений с ребятами проводят профилактические классные часы, чтобы научить их действовать в экстренных ситуациях.

«Профилактическая работа, разъяснительная работа имеет большой накапливаемый эффект. Мы рассказываем и доводим необходимую информацию, и люди распространяют среди своих близких», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

Подобные тренировочные эвакуации проводятся по всей Московской области регулярно — не реже раза в квартал.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».