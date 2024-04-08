Подмосковье 08 апреля 2024, 15:30 Тренировка по баскетболу для детей с особенностями здоровья прошла в Лобне Unsplash

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Ознакомительное занятие по баскетболу для детей с особенностями развития состоялось в Лобне. Тренировку провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность».

За проведение мероприятия взялись опытные тренеры баскетбольного клуба «Лобня» — Константин Горелов и Дмитрий Муравьев.

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Цель встречи — не только познакомить детей с основами баскетбола, но и в дальнейшем интегрировать этот вид спорта в программу общеразвивающих тренировок для детей с особенностями развития. В связи с этим администрация городского округа планирует закупить дополнительное оборудование, в частности, баскетбольные мячи, чтобы сделать занятия максимально доступными и интересными для юных спортсменов.

Это мероприятие является частью более широкой программы поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития, которая активно реализуется в городском округе Лобня. Программа включает в себя не только спортивные мероприятия, такие как «Мини-футбол с особенными детьми», но и образовательные и поддерживающие проекты для родителей, например, «Добрология».

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