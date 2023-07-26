Подмосковье 26 июля 2023, 12:35 Тренировка для участников «Активного долголетия» прошла в веревочном парке Одинцова пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Участники «Активного долголетия» из Одинцовского округа попробовали себя в новом виде спорта. Они провели тренировку в веревочном парке Раздолье.

Одинцовский веревочный парк считается одним из самых больших в Подмосковье. На выбор здесь представлено три уровня сложности с различными препятствиями.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Тренировки для пенсионеров в веревочном парке будут проходить и дальше. Участники клуба «Активное долголетие» смогут заниматься здесь все лето и попробовать свои силы на самом сложном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в Люберцах, где обсудил с активистами и волонтерами молодежные проекты и инициативы.

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