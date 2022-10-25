Психологические тренинги для педиатров в Подмосковье станут ежедневными с ноября | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 14:53 Психологические тренинги для педиатров в Подмосковье станут ежедневными с ноября

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В Подмосковье начались специальные тренинги, на которые могут приходить врачи-педиатры. Они проводятся в рамках проекта «Наш участковый врач». В основном, задача в работе заключается в том, чтобы врачи как можно дольше смогли продержаться на своем рабочем месте и не стали слишком рано выгорать эмоционально.

Только за последнюю неделю прошли тренинги в Химках, Мытищах, Королеве и Наро-Фоминске. О том, что врачам при такой работе может грозить именно эмоциональное выгорание, рассказали сами медики — работа это совсем не простая, она занимает много времени и отнимает много эмоций.

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«Именно поэтому в проекте мы задействовали психологов, которые помогают восстанавливаться нашим врачам. Только в первом цикле тренингов приняло участие 64 специалиста», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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Сейчас занятия с психологами проводятся для педиатров около двух раз в неделю. В будущем работу собираются развивать и дальше — занятия собираются проводить каждый день.