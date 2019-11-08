Тренинги, квесты и интеллектуальные игры. В Химках прошел молодежный форум «Управляй будущим»

Квесты, лекции, интеллектуальные игры, тренинги и наставления от профессионала своего дела — спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Форум «Управляй будущим» собрал сотни химкинских школьников.

Форум начинался с квеста, пять заданий. Здесь нужно было правильно написать названия известных ресторанов.

Источник фото: телеканал «360»

Участник получал подарок в любом случае. А на следующем пункте маршрута — проверка на сообразительность. Задача — собрать пазл за две минуты.

Источник фото: телеканал «360»

В роли мотивационного спикера на молодежном форуме выступил телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Я радуюсь, потому что я понимаю, что у нас замечательная молодежь, я далек от мысли, что богатыри не мы и так далее. Мне кажется, чтобы аккумулировать все знания, стремления, которые есть в себе, нужно прежде всего не бояться», — подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Источник фото: телеканал «360»

За новыми знаниями ребята здесь спешили на тренинги и лекции, участвовали в брейн-ринге и интеллектуальных играх.

Источник фото: телеканал «360»

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призналась, что по-доброму завидует этим школьникам. Ведь о таких интерактивных форумах она даже и мечтать не могла в своем детстве.

Источник фото: телеканал «360»

«Нам очень много надо прилагать усилий, чтобы заинтересовать их не только настоящим, но и будущим, этот форум про будущее. Мы очень хотим, чтобы наши дети любили нашу страну, чтобы они хотели здесь остаться, учиться дальше, приносить пользу и вместе с нами строить будущее», — сказала Ксения Мишонова.