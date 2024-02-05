Подмосковье 05 февраля 2024, 13:46 Тренинги для участников объединения «Движение первых» прошли в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Тренинги «Школа актива» провели в Солнечногорске для участников объединения «Движение первых». Участие в программе приняли дети из 17 школ округа, среди них — лидеры волонтерских отрядов и школьных медиа-центров, председатели и их заместители.

Занятия провели на базе школы № 4. Ребятам рассказали про командообразование, волонтерство, медиа-центры и социальные сети. В рамках медиа-тренинга выступили сотрудники «Солнечногорье ТВ». Директор телеканала Оксана Грунина рассказала ребятам о нюансах работы журналиста и поделилась профессиональными секретами. Полученные знания школьники закрепили практическими заданиями.

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«В нашем округе более 100 лидеров „Движения первых“ впервые приняли участие в „Школе актива“. Для ребят прошли различные тематические тренинги и мастер-классы. Все полученные знания лидеры смогут применить на практике в своих школах», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

«Школа актива» в городском округе Солнечногорск прошла впервые. В планах проводить подобные тренинги каждый год.

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