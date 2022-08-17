Тренинги для администраторов поликлиник пройдут в Подмосковье

В Подмосковье продолжаются тренинги для администраторов государственных поликлиник по эффективным коммуникациям с пациентами. Администраторы поликлиник должны оставаться доброжелательными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми. Именно на развитие этих навыков и направлено обучение. С начала года его прошли уже почти 1,9 тысячи сотрудников.

«Администраторы первыми встречают пациентов, которые обращаются за медицинской помощью в поликлинику. И очень важно, максимально корректно помочь человеку в решении проблемы. Именно поэтому мы продолжаем обучать администраторов коммуникативным навыкам при общении. Очные тренинги уже прошли порядка 1,9 тысячи администраторов поликлиник и около 4,2 тысячи прошли дистанционный курс», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Занятия проводят специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского. Тренинги уже прошли администраторыполиклиник Одинцовской, Истринской, Химкинской, Люберецкой, Ступинской и других больниц.

В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Помимо поставок нового медоборудования особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.