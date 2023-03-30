30 марта 2023, 16:47
Тренинг по ведению бизнеса прошел для социальных предпринимателей Подмосковья
Онлайн-тренинг «Школа предпринимательства» завершился в Подмосковье. Его прошли 64 владельцев социального бизнеса.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, тренинг длился пять дней. Участникам рассказали об инструментах ведения бизнеса и оптимизации процессов.
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«В результате обучения 64 социальных предпринимателя получили сертификаты о прохождении обучения», - добавила она.
Сертификат об обучении пригодится предпринимателям для участия в конкурсе грантов. Следующий тренинг пройдет в июле.
В Мининвесте напомнили, что период отчетности по полученным субсидиям и грантам начнется в Подмосковье 1 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.
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