Подмосковье 16 января 2024, 15:41 Тренинг по повышению квалификации педагогов прошел в Лобне пресс-служба администрации г.о. Лобня

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В школе № 8 городского округа Лобня состоялось тренинговое занятие для педагогов. На мероприятии были представлены работы по апробации, разработке и использованию технологий на основе искусственного интеллекта.

Стратегическая сессия прошла под названием «Организация инновационной деятельности педагогов. РИП. Разработка, апробация и использование инновационных технологий на основе искусственного интеллекта». Организацией мероприятия занималось управление образования города под руководством Ирины Салыгиной.

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Во время тренинга аудитория активно задавала вопросы сотрудникам управления образования и включалась в обсуждение предложенных материалов. Так, проведение данных мероприятий способствуют повышению качества образования и развитию профессиональных навыков педагогов.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. В прошлом году ряды лобненских педагогов пополнились на 18 молодых учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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