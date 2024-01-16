16 января 2024, 15:41
Тренинг по повышению квалификации педагогов прошел в Лобне
В школе № 8 городского округа Лобня состоялось тренинговое занятие для педагогов. На мероприятии были представлены работы по апробации, разработке и использованию технологий на основе искусственного интеллекта.
Стратегическая сессия прошла под названием «Организация инновационной деятельности педагогов. РИП. Разработка, апробация и использование инновационных технологий на основе искусственного интеллекта». Организацией мероприятия занималось управление образования города под руководством Ирины Салыгиной.
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Во время тренинга аудитория активно задавала вопросы сотрудникам управления образования и включалась в обсуждение предложенных материалов. Так, проведение данных мероприятий способствуют повышению качества образования и развитию профессиональных навыков педагогов.
В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. В прошлом году ряды лобненских педагогов пополнились на 18 молодых учителей.
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Лобня
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