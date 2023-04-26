Подмосковье 26 апреля 2023, 09:12 Тренинг по ораторскому мастерству прошел в Котельниках

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Интенсив-тренинг «Искусство речи» прошел в школе № 1 в Котельниках. Педагог по ораторскому мастерству научил молодежь правилам публичных выступлений.

Участие в тренинге приняли школьники, ребята из «Молодой Гвардии Единой России» и военнослужащие.

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«Мы с ними договорились, что проведем сегодня такое мероприятие, пригласим хорошего коуча-тренера, который проведет с ними занятие и расскажет, что такое лидерство», — поделился глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Секреты успешных выступлений ребятам раскрыл руководитель творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.

«Цель — за короткий промежуток времени познакомить ребят с практичными приемами ораторского мастерства. Поскольку речь идет о лидерах, о людях, которые будут выступать, общаться и убеждать, то я даю им инструменты, которые помогут им справиться с волнением, выстроить логику своего выступления, иметь успех у публики», — рассказал Александр.

Мастер грамотной речи рассказал на интенсиве о правилах выступлений перед публикой и дал задания для практики. Каждый спикер за 20 минут должен был подготовить речь и выступить перед слушателями. Темы были самые разнообразные — культура, экология, ЗОЖ и даже ЖКХ. В конце спикер ответил на вопросы участников интенсива.

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