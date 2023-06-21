Подмосковье 21 июня 2023, 17:04 Тренинг по командной работе прошел для сотрудников «РЖД» в Химках

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Тренинг по командообразованию для 150 работников «РЖД» прошел в Химках. Творческие, спортивные и интеллектуальные состязания провели на берегу реки Сходня.

Участие в тренинге приняли команда Регионального центра корпоративного управления и представители Московско-Курского, Московско-Рязанского, Московско-Смоленского, Тульского, Орловско-Курского, Брянского, Смоленского регионов, Калужского и Курского узлов Московской железной дороги.

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Команды представили творческие презентации, спели бардовские песни, прошли спортивные и интеллектуальные испытания. Победила команда из Брянской области, призовые места также заняли коллективы из Тулы и Курска.

«Наша цель — расширить масштаб взаимодействия между молодежью и руководителями, обменяться знаниями, опытом, повысить свой собственный профессиональный уровень. И, как результат, привлечь единомышленников для реализации самых смелых идей», — рассказал начальник Московской железной дороги Валерий Танаев.

Также прошла встреча с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым. Он рассказал о перспективах развития предприятия, международных стажировках и сотрудничестве с Российским университетом транспорта в сфере инноваций.

Кроме того, состоялась стратегическая сессия «Марафон малых дел», где участники освоили навыки структурного и уверенного выступления.

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