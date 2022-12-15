Подмосковье 15 декабря 2022, 17:20 Тренеры Подмосковья получат статус педагогических работников с 2023 года Unsplash

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Важное решение в сфере физической культуры и спорта приняли депутаты на 41 заседании Мособлдумы. С 1 января 2023 года подмосковные тренеры будут наделены статусом педагогических работников.

Как объяснили в Комитете по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, депутаты внесли изменение в Закон «О физической культуре и спорте в Московской области». С 1 января 2023 года тренеры и старшие тренеры спортшкол Подмосковья получают статус педагогического работника.

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В Московской области 3055 тренеров и старших тренеров. Все они будут переведены на должности тренеров-преподавателей. Это благоприятно отразится на трудовых условиях специалистов. В следующем году муниципалитетам выделены средства в размере 1,1 миллиарда рублей на повышение зарплат.

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Недавно губернатор Андрей Воробьев побывал на отремонтированном спортивном комплексе «Трудовые резервы» в Мытищах. После 15 лет простаивания в нем вновь заработали секции борьбы, гимнастики и хореографии.

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