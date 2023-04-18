Подмосковье 18 апреля 2023, 14:44 Тренеры по синхронному плаванию из Подмосковья прошли международную сертификацию в Кейптауне Фото: Федерация синхронного плавания России

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Представители Федерации синхронного плавания России, в числе которых были тренеры из Подмосковья, прошли международную аттестацию в Кейптауне (ЮАР). Сертификат дает право выступать судьями на мировых соревнованиях.

В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья уточнили, что международные сертификаты получили президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина и тренер сборной региона Полина Прощенко.

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«Невероятное приключение: сдать международный экзамен на другом конце планеты! Я рада, что у нас получилось использовать этот шанс на максимум», — поделилась впечатлениями Полина Прощенко.

Российскую делегацию пригласили на чемпионат ЮАР по синхронному плаванию для помощи в организации и судействе.

«Мы с радостью приняли предложение из дружественной для России страны и поделились своим опытом и знаниями с коллегами», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Брусникина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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