Тренеров по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников наградили в Подмосковье

В Доме правительства Московской области провели церемонию награждения тренеров сборной Московской области Всероссийской олимпиады школьников и сотрудников образовательного центра «Взлет».

Педагогов награждала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«В этом году Подмосковье впервые на втором месте по количеству дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди всех регионов. Наша команда завоевала 309 дипломов, из которых 53 — победные. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Таких высоких результатов было бы невозможно достигнуть без талантливых наставников, которые не только помогают тренироваться, но и поддерживают ребят. Отдельное внимание заслуживает работа нашего центра „Взлёт“. В его стенах готовят настоящих победителей. Уверена, что их число с каждым годом будет только расти», — отметила Каклюгина.

Центр «Взлет» стал местом притяжения для талантливых школьников всего региона, считает директор образовательного центра Гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.

«Это успех не только наших школьников, но и результат последовательной работы команды: директоров, учителей Подмосковья, тренеров и методистов Образовательного центра „Взлет“, наставников ребят. Мы продолжим развивать олимпиадное движение, поддерживать талантливых и мотивированных школьников и их педагогов!» — подчеркнула Майсурадзе.