Тренерам и руководителям спортивных школ Подмосковья вручили государственные награды | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Тренерам и руководителям спортивных школ Подмосковья вручили государственные награды

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Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов вручил государственные награды. Церемония прошла 23 сентября в Доме правительства Московской области.

Государственные награды из рук министра физической культуры и спорта Подмосковья получили тренеры и руководители спортивных организаций региона, подготовившие чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020.

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«Эти высокие награды, безусловно, заслуженные. Именно от тренера зависит очень многое в каждой победе. Спасибо огромное за ваш труд. Уверен, что вы и дальше будете с успехом нести знамя победы, а мы, в свою очередь, поможем вам в этом», — сказал на церемонии Дмитрий Абаренов.

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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили тренер ГАУ МО «Центр спортивной подготовки № 5» Владимир Агабабьян, председатель МООО «Всероссийское общество инвалидов» Николай Зеликов, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре МУ «Спортивный клуб инвалидов „Лидер“ Альберт Калин, тренер ГБУ МО „Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта“ Ольга Костина, тренер ГБПОУ МО „Училище олимпийского резерва № 2“ Василий Скорневский и тренер по адаптивной физической культуре МБУ ФКиС СШОР „Метеор“ Александр Холоимов.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили старшему тренеру МАУ СШ «Химки» Балте Санданову, а также старшему тренеру по боксу АНО «Центр развития и популяризации бокса» Евгению Ткаченко.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю директора по спортивной работе МУ «Спортивный клуб инвалидов „Лидер“ Наталье Барановой и тренеру ГБУ МО „СШОР по велоспорту“ Екатерине Мухортовой.

Всего десять тренеров и представителей спортивных организаций Московской области получили госнаграды в этот день.

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