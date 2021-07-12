Бессменный тренер подмосковной женской баскетбольной команды «Спартак» отметил 96-летие

Выдающемуся тренеру Советского Союза и Российской Федерации Давиду Берлину исполнилось 96 лет. Он основал в Подмосковье женскую баскетбольную команду «Спартак».

Давид Берлин окончил Московский торфяной институт в 1953 году, а после получил специальность тренера-преподавателя в Смоленском государственном институте физической культуры.

Он руководит женской подмосковной баскетбольной командой «Спартак» уже 60 лет — это абсолютный рекорд в профессиональном спорте.

Спортсменки, которые тренировались у Давида Берлина, становились чемпионами мира и Европы. Он подготовил пять заслуженных мастеров спорта СССР и 26 мастеров спорта международного класса.

Подопечные Давида Берлина завоевали семь золотых и одну бронзовую медаль Олимпийских игр.

Подмосковный «Спартак» дважды был чемпионом СССР, два раза выигрывал Кубок СССР и семь раз становился чемпионом России.

20 лет занимал должность заместитель председателя Федерации баскетбола России, и состоял в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.

Во время Великой Отечественной войны Давид Берлин работал санитаром госпиталя в Москве. За участие в войне награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Давид Берлин является заслуженным работником физической культуры России. А в 2005 году стал почетным гражданином Московской области.