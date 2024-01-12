Подмосковье 12 января 2024, 14:20 Тренер по плаванию из Орехово-Зуева Татьяна Грановская получила премию губернатора Ольга Сычева

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Подмосковный тренер по плаванию Татьяна Грановская стала одной из победительниц на конкурсе «Лучший по профессии» для работников в сфере физической культуры и спорта.

Многократная чемпионка Москвы и Подмосковья, победительница чемпионата Вооруженных сил России руководит отделением плавания во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве на протяжении16-ти лет. Уроки Татьяна также проводит в спортшколе «Феникс» в Ликино-Дулеве. Ее воспитанники занимают призовые места на престижных соревнованиях и показывают высокие результаты.

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«Я добилась звания мастера спорта по плаванию, стала призером первенств России и Центрального федерального округа, многократной чемпионкой Московской области, продолжаю тренироваться и участвовать в соревнованиях. И вообще плавание — очень приятный вид спорта, он успокаивает, дает положительные эмоции», — поделилась Татьяна.

Ольга Сычева Ольга Сычева Ольга Сычева Ольга Сычева

Сейчас во Дворце спорта «Восток» плаванием занимаются 400 детей, с которыми работают пять инструкторов. Ежедневно бассейн посещают около 150 человек. Там также работает секция грудничкового плавания для детей от трех месяцев.

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