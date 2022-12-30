Подмосковье 30 декабря 2022, 13:39 Тренер по художественной гимнастике из Дмитрова вошел в топ-10 проекта «Мой спорт»

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Инна Рамазанова из Подмосковья признана одним из лучших экспертов проекта по цифровой трансформации «Мой спорт». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

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На платформе «Мой спорт» подвели итоги работы экспертного совета в 2022 году. В топ-10 лучших тренеров вошла Инна Рамазанова, которая учит детей художественной гимнастике в спортивной школе олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Комиссия высоко отметила достижения Инны по внедрению в работу передовых практик цифровой трансформации.

«Мой спорт» — это онлайн-платформа для всех, кто так или иначе связан со спортом. Ресурс предоставляет доступ к расписанию тренировок, электронным журналам и оценкам, дневникам самоконтроля, календарю соревнований. С помощью этого сервиса можно получить доступ к личному кабинету спортивной федерации или министра спорта региона.

В ноябре 2022 года Министерство физической культуры и спорта Подмосковья и компания «Мой спорт» заключили соглашение о партнерстве в сфере цифровизации. В течение 15 лет в регионе будет реализовываться проект по внедрению и развитию современных сервисов.

Ранее при поддержке губернатора Андрея Воробьева в регионе запустили онлайн-платформу «Спорт Подмосковья», которая была представлена президенту России. Она интегрирована в систему «Мой спорт» и хранит базу данных о спортивных школах и секциях, спортсменах и тренерах.