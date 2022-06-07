Тренер по дзюдо стал первым почетным гражданином Серебряных Прудов
В Серебряных Прудах тренер по дзюдо получил звание «Почетный гражданин городского округа»
Тренер по дзюдо стал первым, кому присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Серебряные пруды». Сергей Щиголев учит ребят дзюдо, самбо и сумо уже почти 40 лет. Сейчас на его попечении 50 будущих спортсменов.
Он воспитал мастеров спорта, Чемпионов России и Подмосковья. Для многих ребят Сергей Щиголев кажется требовательным тренером: режим и дисциплину выдерживают только те, у кого есть характер.
Сергею Щиголеву недавно исполнилось 60 лет. За спортивные заслуги ему присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Серебряные Пруды». С этим событием тренера поздравил глава Олег Павлихин. Знак вручат на праздновании дня округа.
«Совсем недавно у нас Дмитрий Зайцев стал третьим на Кубке Европы. И, конечно, благодаря именно человеку, что есть такой тренер, у ребят много что получается», — отметил Павлихин.