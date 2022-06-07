Тренер по дзюдо стал первым почетным гражданином Серебряных Прудов

Тренер по дзюдо стал первым, кому присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Серебряные пруды». Сергей Щиголев учит ребят дзюдо, самбо и сумо уже почти 40 лет. Сейчас на его попечении 50 будущих спортсменов.

Он воспитал мастеров спорта, Чемпионов России и Подмосковья. Для многих ребят Сергей Щиголев кажется требовательным тренером: режим и дисциплину выдерживают только те, у кого есть характер.

Сергею Щиголеву недавно исполнилось 60 лет. За спортивные заслуги ему присвоили звание «Почетный гражданин городского округа Серебряные Пруды». С этим событием тренера поздравил глава Олег Павлихин. Знак вручат на праздновании дня округа.

«Совсем недавно у нас Дмитрий Зайцев стал третьим на Кубке Европы. И, конечно, благодаря именно человеку, что есть такой тренер, у ребят много что получается», — отметил Павлихин.