Подмосковье 16 марта 2024, 13:14 Тренер олимпийских чемпионов Андрей Шишин проголосовал на выборах президента в Видном

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Тренер чемпионов по плаванию и призер олимпийских игр Андрей Шишин проголосовал на выборах президента России. Для этого он посетил избирательный участок, расположенный в Видном.

Победитель олимпийских игр Андрей Шишин подчеркнул, что эти президентские выборы сплотили граждан страны и они активно принимают участие в них.

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«Я думаю сейчас они более сплоченные, более организованные. Народ более массово ринулся для того, чтобы высказать свою точку зрения и отдать свой голос в надежные руки», — поделился Андрей Шишин.

Спортсмен также объяснил, что для него важно принять участие в выборах, поскольку он родился и продолжает жить в России.

«Потому что я родился, живу в этой стране и продолжаю жить в этой стране и, соответственно, хочу, чтобы все было по порядку и по закону», — подытожил тренер олимпийских чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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