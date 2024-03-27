Подмосковье 27 марта 2024, 14:58 Тренер из Химок Нарт Цамакаев переехал в собственную квартиру благодаря соципотеке Администрация Химки г.о.

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Тренер по греко-римской борьбе из Химок получил сертификат на покупку жилья и приобрел собственную квартиру. Это стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева под названием «Социальная ипотека».

Нарт Цамакаев трудится в химкинской спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам и имеет опыт работы с детьми более 20 лет. Он уделяет особое внимание воспитанию своих учеников и является примером для молодежи, направляя их энергию в нужное русло.

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По программе «Социальной ипотеки» Цамакаев смог объединить своих родных — долгое время семья проживала раздельно из-за отсутствия собственного жилья.

«Хотя ремонт еще идет полным ходом, мы уже въехали. Все доведем до ума постепенно», — поделился тренер Нарт Цамакаев.

Ранее благодаря программе «Социальной ипотеки» свои квартиры в Химках смогли приобрести фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Ефимова, акушер-гинеколог Анна Якубяк и врач-онколог Жавагьир Абдуллаев, которые купили жилье на вторичном рынке рядом с местом работы.

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