Подмосковье 11 февраля 2023, 14:13 Тренер из Дубны заверил, что отдавать детей в секцию по гимнастике можно в любом возрасте

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Тренер по гимнастике и акробатике Ирина Матлахова из Дубны сообщила, что отдавать ребенка в секцию можно в любом возрасте. По ее словам, этот вид спорта развивает все группы мышц и мозг, поэтому дети начинают лучше писать и рисовать.

«У нас занимаются детки с двух лет и раньше. Но можно начинать в любом возрасте, даже во взрослом», — сообщила тренер.

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Она заверила, что медицинских противопоказаний для занятий гимнастикой практически нет. Исключением являются болезни суставов, в особенности коленных.

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«Очень часто приводят детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата или с отставанием в развитии, потому что гимнастика развивает все группы мышц и, соответственно, все отделы мозга», — рассказала Матлахова.

Если ребенок не хочет заниматься, на него не следует давить. Малышу нужно дать время на передышку. После отдыха юный спортсмен может вернуться в секцию.

«Главное — верить в своего ребенка, гордиться им и говорить, что он молодец и хорошо старается. И тогда все получится», — добавила Ирина.

Отметим, Матлахова работает в студии акробатики и гимнастики «Пируэт» в Дубне. В начале февраля она победила на всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании-2022».

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