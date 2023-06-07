Подмосковье 07 июня 2023, 15:35 Тренер ФК «Химки» рассказал о планах на следующий сезон и привлечении новых игроков

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Футбольный клуб «Химки» в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге — об этом рассказал главный тренер красно-черных Андрей Талалаев. В команде появятся новые лица, а контракты с некоторыми игроками продлеваться не будут.

«У нас стоит задача — как можно быстрее вернуться в РПЛ. Для этого нужно сначала говорить о качестве игры, а уже потом об очках. Мы привлечем перспективную молодежь, некоторых игроков юношеской сборной, которые будут тренироваться с основной командой „Химок“ и получать практику во второй команде», — сказал главный тренер Андрей Талалаев.

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«Химки» уже выставили на трансфер иностранных футболистов Кристиана Тассано и Маркоса Гильерме. Кроме того, соглашения расторгнуты с Лачезаром Котевым и Мори Гбане, а у Жаниу Бикела закончился контракт, он покинет команду.

«Талалаев относится к той плеяде тренеров, которые воспитывают футболистов, открывают в них таланты, ориентируясь в этой работе на молодых спортсменов с российскими паспортами. По всем критериям клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола уже на следующий сезон», — отметил депутат Госдумы Роман Терюшков.

В сезоне ФК «Химки» набрал 18 очков и занял 15-е место в итоговой турнирной таблице. В соответствии с действующим регламентом красно-черные временно покидают Российскую Премьер-лигу.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.