Подмосковье 06 февраля 2024, 15:36 Тренер Дмитрий Антонкин из Ногинска получил звание заслуженного работника физической культуры Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Тренеру по греко-римской борьбе Дмитрию Антонкину присвоили почетное звание заслуженного работника физической культуры. Награду ему вручили глава Богородского округа Игорь Сухин и директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России.

Более 50-и лет Дмитрий Федорович растит настоящих чемпионов. На церемонии награждения его поблагодарили за ежедневный труд и за сохранение лучших традиций наставничества.

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Благодаря ему в Богородском округе каждый год появляется все больше достойных спортсменов. В муниципалитете даже проводятся традиционные турниры по греко-римской борьбе на кубок Антонкина.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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