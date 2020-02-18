Тренажеры для хирургов придумали молодые медики из МФТИ

Молодые ученые из МФТИ изобрели тренажеры для обучения хирургов. Они представляют собой имитацию человеческой кожи. Теперь студенты учатся накладывать швы на них, а не на трупах.

Источник фото: телеканал «360»

Медицинские тренажеры придумали трое молодых медиков на базе МФТИ, запустив стартап, который все так долго ждали.

«Здесь два типа тренажера. Один из них трехслойный. Это имитация мышечной ткани. А второй — двухслойный — имитация подкожной клетчатки, то есть подкожного жира», — пояснил Сергей Миндлин, соавтор проекта «Кожные тренажеры».

Сергей — один из авторов проекта. Он продвигает его в московском регионе. Сам мужчина работает лор-врачом. А его коллеги, которые изначально задумали создание этого тренажера, Рашид и Вика, уехали работать врачами в Набережные Челны. Во время подготовки проекта молодые люди поженились.

Источник фото: телеканал «360»

Всем авторам по 25-26 лет. Изобрести тренажеры, имитирующие человеческую кожу, их вынудила жизненная необходимость. Когда ребята учились на хирургическом факультете, им просто не на чем было тренироваться, из-за чего они не могли сдать зачеты по наложению швов.

«Наши ребята, Рашид с Викой, заказывали тренажеры на AliExpress. И это была просто желеобразная масса, которая очень плохо шилась, там все прорезывалось, и это было не так хорошо похоже на кожу, как этот тренажер», — отметил Сергей Миндлин.

После того, как китайская кожа в очередной раз развалилась в руках, ребята сделали свою. Представили ее в бизнес-инкубаторе МФТИ, и о них заговорили. Стартапом трех молодых медиков заинтересовался бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще о них в своем блоге рассказал известный дизайнер с миллионной аудиторией Артемий Лебедев.

При всей простоте такие тренажеры — действительно вещь необходимая, особенно студентам-медикам, потому что накладывать швы новичку очень сложно.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята начали зарабатывать. И их макеты востребованны. Так родился молодой бизнес. Сейчас изобретатели представили на рынок новый тренажер: макет носа для ринопластики.

«Было техзадание сделать тренажер, который бы мог ломаться как косточка. Хрящики, косточки, кожица — там есть все», — рассказал Даниил Вислый, инженер тренажера «Человеческий нос».

Корреспондент «360» показал тренажеры изобретателей опытным действующим врачам городской больницы Долгопрудного. Они оценили и сказали, что в период их учебы такого, к сожалению, не было.

Источник фото: телеканал «360»

«Плотность похожа, в общем-то. Я думаю, получить определенный навык можно. Но основная особенность человеческой ткани, что она кровоточит. Это заставляет определенным образом работать», — сказал Сергей Лисин, заместитель главного врача по хирургии Долгопрудненской ЦГБ.