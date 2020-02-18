Тренажеры для хирургов придумали молодые медики из МФТИ
Медицинские тренажеры придумали трое молодых медиков на базе МФТИ, запустив стартап, который все так долго ждали.
«Здесь два типа тренажера. Один из них трехслойный. Это имитация мышечной ткани. А второй — двухслойный — имитация подкожной клетчатки, то есть подкожного жира», — пояснил Сергей Миндлин, соавтор проекта «Кожные тренажеры».
Сергей — один из авторов проекта. Он продвигает его в московском регионе. Сам мужчина работает лор-врачом. А его коллеги, которые изначально задумали создание этого тренажера, Рашид и Вика, уехали работать врачами в Набережные Челны. Во время подготовки проекта молодые люди поженились.
Всем авторам по 25-26 лет. Изобрести тренажеры, имитирующие человеческую кожу, их вынудила жизненная необходимость. Когда ребята учились на хирургическом факультете, им просто не на чем было тренироваться, из-за чего они не могли сдать зачеты по наложению швов.
«Наши ребята, Рашид с Викой, заказывали тренажеры на AliExpress. И это была просто желеобразная масса, которая очень плохо шилась, там все прорезывалось, и это было не так хорошо похоже на кожу, как этот тренажер», — отметил Сергей Миндлин.
После того, как китайская кожа в очередной раз развалилась в руках, ребята сделали свою. Представили ее в бизнес-инкубаторе МФТИ, и о них заговорили. Стартапом трех молодых медиков заинтересовался бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Еще о них в своем блоге рассказал известный дизайнер с миллионной аудиторией Артемий Лебедев.
При всей простоте такие тренажеры — действительно вещь необходимая, особенно студентам-медикам, потому что накладывать швы новичку очень сложно.
Ребята начали зарабатывать. И их макеты востребованны. Так родился молодой бизнес. Сейчас изобретатели представили на рынок новый тренажер: макет носа для ринопластики.
«Было техзадание сделать тренажер, который бы мог ломаться как косточка. Хрящики, косточки, кожица — там есть все», — рассказал Даниил Вислый, инженер тренажера «Человеческий нос».
Корреспондент «360» показал тренажеры изобретателей опытным действующим врачам городской больницы Долгопрудного. Они оценили и сказали, что в период их учебы такого, к сожалению, не было.
«Плотность похожа, в общем-то. Я думаю, получить определенный навык можно. Но основная особенность человеческой ткани, что она кровоточит. Это заставляет определенным образом работать», — сказал Сергей Лисин, заместитель главного врача по хирургии Долгопрудненской ЦГБ.