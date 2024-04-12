Подмосковье 12 апреля 2024, 18:32 Трейловый забег по лесу в Химках пройдет 14 апреля Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первый весенний забег по тропам Химкинского леса проведут 14 апреля. Бегуны стартуют в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

Организаторы подготовили маршруты на шесть, 12 и 26 километров. Трассы пролегают по живописным местам Химкинского леса. Организаторы подготовили маршруты протяженностью один километр — для детей, шесть, 12 и 26 километров — для взрослых.

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Участники пройдут по местам оборонительных рубежей времен Великов Отечественной войны и старых лыжных трасс, которые помнят великих спортсменов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Весенний трейловый забег в Химках проходит уже в восьмой раз. Каждый год организаторы придумывают новый дизайн медалей финишера. Монумент «Химкинские ежи» украшал медаль в 2021 году, железнодорожный мост через канал имени Москвы — в 2022, а в прошлом — самолет ЛА-7.

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