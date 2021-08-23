Трейлер фильма о российских летчиках в Сирии показали на форуме «Армия» в Подмосковье

В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум «Армия». На нем участникам показали трейлер художественного фильма «Небо» о российских летчиках в Сирии. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства обороны России.

Сам фильм покажут в день рождения президента страны Владимира Путина, 7 октября. Трейлер увидели участники форума «Армия-2021». Его транслировали на всех экранах мероприятия и на центральном экране главного выставочного павильона конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Небо» основан на реальны событиях. В основу легла история гибели военного летчика Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Киноленту снимали на реальных объектах Министерства обороны страны.

Фильм сняла кинокомпания «Трииксмедиа» при поддержке Минобороны России и при участии телеканала «Россия-1».

Кино не является автобиографией, но при этом история гибели летчика и спасения штурмана прописана в сценарии с документальной точностью.

Су-24 Олега Пешкова сбил турецкий истребитель на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил, его спасли, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже всех террористов, участвовавших в расстреле, уничтожили, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.