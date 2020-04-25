Трехуровневая защита. Орехово-Зуевскую больницу перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19

Еще одна больница в Подмосковье подготовлена к лечению пациентов с коронавирусом. В Орехово-Зуеве для этого переделали детское инфекционное отделение при Первой городской больнице. «360» посмотрел, как изменилось медицинское учреждение.

Современный ремонт

Здание больницы в Орехово-Зуеве, где теперь будут лечить пациентов с коронавирусом, было построено в 1939 году. Из-за начала пандемии его решили отремонтировать и переделать для лечения COVID-19. И 20 апреля ремонт завершили.

Теперь о старости здания напоминает только дата. Там заменили вентиляцию в соответствии с современными требованиями, отремонтировали пол и стены, поставили новые электросети, сантехнику и двери.

В изолированных боксах имеются аппараты искусственной вентиляции легких, ко всем оборудованным койко-местам подключена система подачи кислорода. Первый этаж рассчитан на пациентов с тяжелой формой заболевания COVID-19, второй — со средней тяжестью Геннадий Панин глава Орехово-Зуевского городского округа.

Всего больница сможет принять до 30 пациентов, 15 из них поместят в изолированные боксы на первом этаже.

Разделение потоков

К вопросу защиты здесь подошли особенно серьезно. В больнице много разных входов: для пациентов; для врачей; для людей, которые доставляют пищу и лекарства; для тех, кто вывозит из учреждения отходы. Все эти процессы осуществляются в разных шлюзах, чтобы потоки из «чистой» и «грязной» зон не пересекались.

Еду пациентам доставляют в одноразовой посуде, которая упаковывается в специальные блоки. Все отходы дезинфицируют еще в больнице, а потом отдают специальной организации, которая их утилизирует отдельно от другого мусора.

Вход в каждый бокс идет отдельно с улицы, так же, как и выход. Это сделано для того, чтобы никакая другая инфекция здесь не перемешалась. Каждый пациент в отдельном боксе находится. Персонал обслуживает конкретного пациента. В каждом боксе свой санузел, своя кровать, сюда будет доставляться пища Валентина Застрелкина старшая медсестра ОМП.

Все сотрудники, чтобы выйти из больницы, должны пройти через три помещения.

«В первом их из пульверизатора обрабатывают специальным средством, всю поверхность тела, когда еще человек в костюме и очках. После этого он идет в следующее помещение. Там он со всеми мерами предосторожности аккуратно снимает все средства защиты, погружает в емкость с дезраствором, обрабатывает открытые участки лица 70-градусным спиртом, обрабатывает руки. Идет в следующее помещение. Там он принимает душ, одевается в чистую одежду и отдельным выходом может выйти на улицу», — рассказала Застрелкина.

Внутри больницы есть комната отдыха для сотрудников. Она изолирована, чтобы туда пройти или, наоборот, выйти оттуда, есть свои правила по дезинфекции.

Забота о врачах

По словам главного врача Центральной городской больницы Сергея Бунака, штат сотрудников полностью укомплектован. Местные предприниматели, чтобы поддержать врачей, выделили медицинскому персоналу инфекционного отделения, работающему с коронавирусными пациентами, комфортные номера в своих отелях.

«В перепрофилированном инфекционном отделении появилось новое диагностическое и лечебное оборудование, включая портативный рентген-аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородную магистраль, которая подведена к каждому койко-месту. <…> Кроме того, в отделение поступило свыше тысячи противочумных костюмов. Так как COVID отнесен к классу особо опасных инфекций, наши сотрудники обязаны соблюдать жесткие меры предосторожности», — добавил заведующий клинико-экспертной работой Орехово-Зуевской ЦГБ Андрей Туманов.

Источник фото: телеканал «360»

Обеспечением больницы занимались не только в Минздраве. Местный центр молодежного инновационного творчества «Техношкола» изготовил для них с помощью 3D-принтера лицевые прозрачные экраны.