Трехслойные маски начали выпускать в Ногинске

Компания «Чистовье» в Ногинске во время пандемии наладила дополнительное производство одноразовых трехслойных масок. Фирма приобрела новый станок благодаря поддержке региона. Областной бизнес-омбудсмен Владимир Головнев побывал на производстве.

Предприятие воспользовалось субсидией на покупку нового оборудования. 80 процентов расходов взяло на себя государство. Но на этом помощь не закончилась.

«Мы воспользовались льготным кредитом на выплату заработной платы — нам перевели два транша, к апрелю 21-го года переведут последнюю часть, если предприятие сохранит 90 процентов сотрудников. К апрелю 21-го года, если мы сохраним 90 процентов сотрудников, то нас государство освободит от процентов и данную сумму мы также имеем право не отдавать, а использовать на развитие», — рассказала заместитель генерального директора, коммерческий директор АО «Чистовье» Анна Кириллова.

Предприятие «Чистовье» в Ногинске производит одноразовые полотенца, простыни, бахилы и салфетки для индустрии красоты.

Этот станок заработает, как только наладят все элементы сложной техники. По схожему принципу устроена и эта машина. Но вместо масок штампует полиэтиленовые перчатки. Это тоже новая линия.

«Это уникальное предприятие, которое сумело не просто выйти после коронавируса, но еще и во время коронавируса перестроиться. Продукция востребована и среди обычных жителей, и среди силовых структур. Это говорит о том, что здесь, в Богородском округе — уникальный дух предпринимательства», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Смена по 8 часов работников не пугает. Все понимают важность своего дела. Кстати, в планах расширить производство — создать еще до 70 рабочих мест и освоить другие направления. Например, в следующем году будут выпускать новые виды перчаток, высокие бахилы, одноразовые комбинезоны, а также дополнительные изделия для бьюти-индустрии.

В конце своего визита Владимир Головнёв вручил коллективу предприятия награду за победу в премии «Меркурон», которая ежегодно проводится в Богородском округе и вречается за успехи в области малого и среднего предпринимательства.