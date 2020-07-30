Трехслойные маски начали выпускать в Ногинске
Предприятие воспользовалось субсидией на покупку нового оборудования. 80 процентов расходов взяло на себя государство. Но на этом помощь не закончилась.
«Мы воспользовались льготным кредитом на выплату заработной платы — нам перевели два транша, к апрелю 21-го года переведут последнюю часть, если предприятие сохранит 90 процентов сотрудников. К апрелю 21-го года, если мы сохраним 90 процентов сотрудников, то нас государство освободит от процентов и данную сумму мы также имеем право не отдавать, а использовать на развитие», — рассказала заместитель генерального директора, коммерческий директор АО «Чистовье» Анна Кириллова.
Предприятие «Чистовье» в Ногинске производит одноразовые полотенца, простыни, бахилы и салфетки для индустрии красоты.
Этот станок заработает, как только наладят все элементы сложной техники. По схожему принципу устроена и эта машина. Но вместо масок штампует полиэтиленовые перчатки. Это тоже новая линия.
«Это уникальное предприятие, которое сумело не просто выйти после коронавируса, но еще и во время коронавируса перестроиться. Продукция востребована и среди обычных жителей, и среди силовых структур. Это говорит о том, что здесь, в Богородском округе — уникальный дух предпринимательства», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.
Смена по 8 часов работников не пугает. Все понимают важность своего дела. Кстати, в планах расширить производство — создать еще до 70 рабочих мест и освоить другие направления. Например, в следующем году будут выпускать новые виды перчаток, высокие бахилы, одноразовые комбинезоны, а также дополнительные изделия для бьюти-индустрии.
В конце своего визита Владимир Головнёв вручил коллективу предприятия награду за победу в премии «Меркурон», которая ежегодно проводится в Богородском округе и вречается за успехи в области малого и среднего предпринимательства.