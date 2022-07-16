Трехмиллионному посетителю музейно-храмового комплекса ВС РФ подарили путевку

Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России 16 июня 2022 года посетил трехмиллионный посетитель. Им оказалась семья из подмосковного Подольска — Андрей и Марина Петровы.

Источник фото: телеканал «360»

Гости не ожидали такого внимания и были приятно удивлены поздравлениям. В комплекс они собрались внезапно: решили, что на улице подходящая погода для путешествия. Вместе с Петровыми приехали их племянники и дедушка.

Источник фото: телеканал «360»

Петровы получили сертификат на семейный отдых. В любой день они смогут приехать и пройти вместе с экскурсоводом музей «Дорога памяти», узнать об истории создания Главного храма Вооруженных Сил России, а также подняться на колокольню и смотровую площадку под главным куполом храма.

На территории комплекса гости смогут пострелять в тире, покататься на квадроциклах и пообедать в мангальной зоне. Парк «Патриот» также присоединился к поздравлениям и подарил сертификат на посещение многофункционального огневого центра и тренажерного комплекса.

Правительство Подмосковья позаботилось о культурном досуге юбилейных посетителей и преподнесло в дар сертификаты на посещение усадеб и музеев Подмосковья: Серпуховский историко-художественный музей, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России открыли 22 июня 2020 года. В него входит Патриарший Собор Воскресения Христова — Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», который посвящен подробному рассказу о каждом дне Великой Отечественной войны.