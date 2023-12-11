Подмосковье 11 декабря 2023, 15:02 Трехмесячного ребенка с инфарктом спасли в подмосковном НИКИ детства НИКИ детства

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Трехмесячного ребенка привезли в отделение реанимации НИКИ детства из поликлиники Сергиева Посада. У него обнаружили редкий порок сердца, который мог привести к смерти.

Скорую помощь вызвал кардиолог, к которому на прием принесли бледного и ослабленного ребенка, который отказывался от еды несколько дней. Кардиограмму показала наличие проблемы, и врач направил маленького пациента в НИКИ детства для установки точного диагноза.

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Медики провели ребенку УЗИ сердца и обнаружили редкую патологию — аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола. Без хирургического вмешательства такое состояние может привести к смерти, рассказала заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

«Так как этот диагноз является абсолютным показанием к хирургическому лечению, то ребенок незамедлительно был отправлен вертолетом санавиации в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева», — сказала она.

Операция прошла успешно, ребенка перевели в отделение кардиологии для наблюдения и восстановления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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