Уже три года в Московском областном хосписе в Домодедове оказывают паллиативную помощь детям. 29 августа в медучреждении состоялось торжественное мероприятие, посвященное трехлетию со дня открытия. В празднике, помимо пациентов и их родителей, приняли участие дети из многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Жизнь и здоровье ребенка — высшая ценность»

Хоспис в Домодедове стал первой в Подмосковье государственной организацией, оказывающей паллиативную помощь детям. Медучреждение располагается в главном доме усадьбы «Константиново». По поручению губернатора региона Андрея Воробьева, здание было безвозмездно передано Санкт-Петербургскому Детскому хоспису, который осуществил реставрацию усадьбы.

«Детский хоспис в Домодедове — это, без сомнений, действующая модель социального партнерства в интересах детей, пример того, как государство, бизнес, некоммерческие организации и неравнодушные граждане, объединившись, могут изменить к лучшему жизни сотен семей. Лично для меня этот детский хоспис — очень важный проект, который показал, что любая мечта исполняется, когда рядом есть люди, мыслящие „в одном направлении“, разделяющие твою философию и верящие в то, что жизнь и здоровье ребенка — высшая ценность», — сказал член Общественной палаты РФ, основатель и генеральный директор Санкт-Петербургского Детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что проект удалось реализовать благодаря совместным усилиям правительства Московской области, благотворительного сообщества и бизнеса.

Вместе мы создали первый подмосковный детский хоспис, который даже сложно назвать учреждением — это уютный дом для детей с тяжелыми заболеваниями. Но сейчас очень важно не останавливаться на этом и не забывать, что за стенами Детского хосписа семьи, которые иногда сталкиваются с непониманием, со стереотипами в отношении больных детей и даже с негативом в свой адрес Павел Ткаченко исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица»

Ткаченко подчеркнул, что дальнейшее развитие паллиативной помощи требует изменения отношения людей к этому типу помощи, а также более широкое вовлечение граждан в программы. Чтобы достичь цели, нужна поддержка общества, а также участие благотворительных фондов.

Флагман развития паллиативной помощи в Подмосковье

В Московском областном хосписе работают более 70 специалистов, в том числе педиатр, детский онколог, анестезиолог-реаниматолог, психотерапевт, невролог, врач по лечебной физкультуре, психолог и другие. Также работают шесть выездных бригад для оказания паллиативной помощи на дому.

В этом году специалисты хосписа совершили более 3,4 тысячи выездов к детям, свыше 300 пациентов получили плановую паллиативную медицинскую помощь. В стационарном отделении учреждения лечение прошли 46 человек.

«Московский областной хоспис — это флагман развития паллиативной помощи на территории региона. Прошло уже три года с момента открытия. За это время проделана гигантская работа, сформирована нормативная база. Сегодня мы имеем регистр детей Московской области по паллиативной помощи», — сказал главврач Московского областного хосписа, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Подмосковья Андрей Ишутин.

Когда мы начинали, у нас было 77 детей в регистре, сейчас — это 540 семей, которые получают помощь как на дому, так и в стационаре. Обеспечиваем оборудованием, родители обучаются обращению с ним Андрей Ишутин.

Он подчеркнул, что за три года существования хосписа исполнено много приказов, которые регламентируют оказание паллиативной помощи. Ишутин добавил, что хоспис поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также правительство региона. Их поддержка очень чувствуется.

В круглосуточном стационаре хосписа 10 палат семейного пребывания, где вместе с ребенком могут находиться родители, члены семьи или сопровождающие. Каждая из комнат оборудована многофункциональной кроватью, диваном, душем и туалетом.

«В Подмосковье проживают более 500 детей, которые нуждаются в паллиативной помощи. И наша основная задача — развитие паллиативной службы в регионе. С открытием детского хосписа в Подмосковье стала доступна паллиативная помощь детям. В этом году начал работу координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по оказанию паллиативной помощи жителям региона», — сказал замминистра здравоохранения Московской области Роман Висков.

В учреждении осуществляется подготовка персонала в области развития паллиативной помощи детям, проводят консультации специалистов.

По поручению губернатора Андрея Воробьева хоспису передали еще одно здание, в которое будут перенесены административные помещения. Это позволит расширить коечный фонд стационара. Также ведется перепрофилирование Коломенского дома ребенка в филиал хосписа.