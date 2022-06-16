Трехэтажный самострой снесли в Ленинском городском округе

В Московской области ведется работа по выявлению и ликвидации недостроенных, аварийных и самовольно возведенных зданий. Недавно в Ленинском городском округе выявили такой самострой в деревне Слобода. Это был трехэтажный кирпичный дом, на который не было соответствующей документации.

«В результате постройка была признана самовольно возведенной и подлежащей сносу. Собственником были проведены работы по ликвидации строения и вывозу строительного мусора. На сегодня участок свободен от постройки», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что такие сооружения могут нести большую опасность для людей. В любой момент конструкции здания могут обрушиться, поэтому на его территории находиться небезопасно. Дело в том, что при возведении таких объектов не проводятся все необходимые экспертизы.

За четыре с половиной года в Ленинском городском округе успели выявить 212 объектов незавершенного строительства, из них 179 были возведены самовольно. На текущий момент удалось снести или достроить сразу 129 зданий, работа в этом направлении продолжается.