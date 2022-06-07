Трехэтажный самострой снесли на территории Кирпичного завода в Домодедове

Незаконный самострой обнаружили в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове. Трехэтажное здание без разрешительной документации построили на территории Кирпичного завода. Площадь строения составляла порядка 21,5 тысячи квадратных метров.

«Здание было признано самовольным и подлежащим сносу. Собственником были проведены работы по ликвидации самовольного строения и вывозу строительного мусора. На сегодня участок свободен от постройки», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что подобные самовольные строения несут угрозу из-за возможного обрушения конструкций. На территории таких самостроев находиться небезопасно, ведь их возводили без нужной документации, без экспертиз и надзора, добавил глава Минархитектуры.

За последние 4,5 года в городском округе Домодедово выявили 160 объектов незавершенного строительства, из них 103 были построены самовольно. В настоящее продолжаются снос самостроя, достройка объектов или приведение их в соответствие с установленными нормами. Пока выполнено 54% от общего объема запланированных работ.